Dez empresas do Paraná participam da feira Mercopar

Dez empresas do Paraná participam, de 14 a 17 de outubro, da maior feira de inovação industrial da América Latina. A Mercopar, que acontece em Caxias do Sul (RS), chega a sua 34ª edição com a participação de empresas do Brasil e de outros países. A feira é realizada pelo Sebrae RS e pelo Sistema FIERGS. As inscrições para o público em geral são gratuitas e podem ser feitas pelo site do evento (http://mercopar.com.br).

Todas as empresas paranaenses participantes são da capital do estado ou de municípios da Região Metropolitana e serão expositoras da feira, ou seja, vão mostrar seus produtos e serviços a potenciais clientes, com chances de fechar parcerias e negócios. De Curitiba, estarão presentes a Libéllula, que trabalha com tecnologia da informação; Viso Quadros, que produz placas de sinalização, expositores e totens; e a Tradener, do segmento de energia e meio ambiente.

De São José dos Pinhais estarão outras três empresas: GDB Máquinas de Alta Performance, da área de metalmecânica; Toriod do Brasil, de eletrotécnica; e a Cimhasa – Travis – Clever, também de metalmecânica. Duas empresas são de Pinhais: a Cortesa, que trabalha em automação industrial e metalmecânica; e a Puma, que atua com serviços industriais. E Colombo será representada pela empresa Seyconel, de automação industrial.

O impacto da Mercopar tem sito importante no setor industrial, e os números da edição de 2024 comprovam isso: o volume de negócios gerados foi de R$ 935 milhões, o que representa crescimento de 66% em relação ao ano de 2023. Durante os quatro dias da feira, foram registrados 42.184 visitantes presenciais, que tiveram a oportunidade de visitar 561 expositores. Também houve aumento de 80% no número de máquinas industriais expostas com relação a 2023.

Para 2025, as expectativas são otimistas. Serão mais de 500 expositores e 60 startups, com empresas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A organização já comercializou 100% dos espaços destinados aos expositores. Também haverá participação de empresários da China, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. A feira reúne segmentos como metalmecânico, automação industrial, borracha, plástico, movimentação e armazenagem, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, atestando a grande diversidade do setor.

Os grandes diferenciais da Mercopar, segundo Luiz Carlos Bohn, presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS, são a forte conexão entre grandes e pequenas empresas, fomentando negócios, e a difusão de inovações, aumentando a competitividade do setor. “A Mercopar é uma fonte de conteúdo técnico, que busca aproximar os participantes do que há de mais inovador e do que é tendência e solução para a indústria”, afirma Bohn.

O presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier, diz que participar da Mercopar 2025 significa estar no centro das oportunidades comerciais e tecnológicas da indústria nacional e latino-americana. “É uma chance valiosa de gerar negócios, estabelecer parcerias estratégicas, atualizar-se sobre tendências e fortalecer a presença das empresas em um mercado cada vez mais competitivo e inovador”, diz.