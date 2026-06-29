Crédito a 1,99% liberado: FGTS vira garantia e informal troca dívida cara por barata

O governo federal anunciou nesta segunda-feira (29) três novas modalidades de crédito dentro do programa Desenrola voltadas para trabalhadores informais, formais com carteira assinada e estudantes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) que mantêm os pagamentos em dia. As informações são da Agência Brasil.O objetivo é prevenir a inadimplência, ampliar o acesso ao crédito com condições mais favoráveis e estimular o empreendedorismo.

As medidas foram apresentadas por medida provisória. O Desenrola Adimplentes permite que trabalhadores informais troquem dívidas com juros entre 6% e 12% ao mês por uma nova linha de crédito com taxa de até 1,99% ao mês. O público-alvo são informais com operações de até 15 mil reais.

Trabalhadores formais podem usar FGTS como garantia

Trabalhadores com carteira assinada passam a ter acesso a crédito consignado privado com garantia adicional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Com isso, a taxa de juros dessas operações também fica limitada a até 1,99% ao mês.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou que inicialmente o Desenrola estava voltado à renegociação de dívidas de inadimplentes, mas agora passa a beneficiar também os adimplentes. Segundo ele, a orientação do programa continua sendo estimular o pagamento das obrigações financeiras.

Fies Empreendedor financia até 180 mil reais

Estudantes e ex-estudantes adimplentes do Fies ganharão acesso a uma linha especial de crédito para empreendedorismo. A modalidade poderá financiar até 80 mil reais para pessoa física e até 180 mil reais para pessoa jurídica, com condições mais favoráveis do que as linhas hoje disponíveis no mercado.

Lançado em 2023, o Desenrola foi criado para renegociar dívidas e facilitar a recuperação financeira de famílias brasileiras. Segundo o governo, o programa já beneficiou 7,5 milhões de famílias. A nova fase amplia a política pública ao criar incentivos para quem mantém os pagamentos em dia.