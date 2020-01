A taxa de desemprego no Reino Unido ficou em 3,8% no trimestre até novembro de 2019, mantendo-se inalterada em relação à dos três meses até outubro, segundo dados publicados hoje pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês).

A pesquisa do ONS também mostrou que os salários no Reino Unido, excluindo-se o pagamento de bônus, tiveram aumento de 3,4% na comparação anual do trimestre até novembro, como previsto. Fonte: Dow Jones Newswires.