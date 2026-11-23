O deputado Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE) vai apresentar ao governo federal um conjunto adicional de medidas econômicas na próxima semana, com envio ao Planalto previsto para o início de dezembro. O relator do pacote de ajuste fiscal na Câmara pretende ampliar as opções para equilibrar as contas públicas sem mexer no texto que será votado nesta segunda-feira (23). As informações são da Gazeta do Povo.

Entre as propostas defendidas pelo parlamentar está a exclusão dos investimentos públicos das regras fiscais, ideia que também conta com apoio de deputados do PT e de outras legendas de esquerda. Benevides optou por manter o texto aprovado pelo Senado para evitar atrasos na tramitação. “Já tem um projeto meu sobre o assunto, mas pretendo apresentar outras sugestões. Não farei mudanças no texto agora para evitar que o ajuste fiscal volte ao Senado”, declarou à Folha de S. Paulo.

O relator demonstrou confiança na aprovação do pacote e afirmou ter conversado com diferentes bancadas para esclarecer dúvidas sobre compensações tributárias, recursos para a saúde e Lei Kandir. Ele acredita que o projeto receberá mais do que os 257 votos necessários. “Não existe confisco, o que vai deixar de existir são as compensações cruzadas. Acredito que tudo está bem alinhado”, afirmou.

Apesar da manutenção do texto do Senado, deputados da oposição pretendem apresentar emendas e destaques. Há preocupação de que o governo continue resistente a realizar cortes mais profundos nas contas públicas, dependendo principalmente do aumento da arrecadação. O pacote fiscal tem impacto estimado em R$ 50 bilhões nas contas públicas em 2027 e inclui redução de 10% dos benefícios fiscais, limites ao uso de créditos tributários pelas empresas e restrições ao crescimento dos gastos públicos.

A Instituição Fiscal Independente (IFI), ligada ao Senado, avalia que o pacote não será suficiente para conter o crescimento da dívida pública. A entidade defende um plano econômico mais amplo e alerta para a pressão sobre o orçamento em 2027, incluindo possíveis despesas de até R$ 45 bilhões com subsídios aos combustíveis.

A situação ficou mais apertada depois que o governo encaminhou ao Congresso a proposta de Orçamento para 2027, com promessas eleitorais que somaram R$ 40,1 bilhões em despesas. A proposta também reduziu em R$ 6,4 bilhões a previsão de arrecadação, justamente quando o limite de gastos já estava totalmente comprometido. Outro fator de preocupação é a perspectiva de crescimento mais lento da economia brasileira em 2027, com expansão de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB). A última projeção da IFI, divulgada em junho, apontava crescimento de apenas 1,8%. A instituição informou que revisará sua estimativa no relatório de dezembro, com tendência de redução da previsão de crescimento.