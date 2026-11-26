O deputado federal Pedro Uczai (PT-SC), líder do partido na Câmara, manifestou reservas à possível nomeação de Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027. O banqueiro foi sondado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em reunião realizada no início desta semana. As informações são da Gazeta do Povo.

“Eu não falo pela bancada [do PT], mas por mim mesmo: eu acho que [Trabuco] pode não ser a melhor opção”, declarou Uczai a jornalistas após participar de um seminário com o economista André Lara Resende e o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, nesta quinta-feira (26).

A notícia da sondagem ao executivo do Bradesco provocou reação positiva no mercado financeiro. O dólar encerrou o pregão em queda e o Ibovespa registrou alta expressiva, com investidores apostando em uma gestão mais austera das contas públicas caso a indicação se confirme.

Defesa ao ministro do Planejamento

Ao ser questionado sobre a eventual permanência de Bruno Moretti no comando do Planejamento, o líder petista elogiou o atual ministro. “[Moretti é] uma grande figura, um grande ministro. Nós temos o maior respeito pelo ministro e pela postura que ele tem adotado nesse diálogo aberto e franco conosco”, afirmou Uczai.

Resistência a ajuste fiscal

O deputado sinalizou que o presidente Lula enfrentará resistência dentro do próprio PT para aprovar novas medidas de contenção de despesas. O governo tem avaliado alternativas de ajuste fiscal, incluindo a possibilidade de enviar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) ao Congresso ainda em 2026.