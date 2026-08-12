Deputado defende taxação de todas as importações até US$ 50

O deputado Júlio Lopes (PP-RJ) defende que todas as importações de até US$ 50 sejam tributadas. Ele integra a comissão mista que vai analisar a medida provisória que zera a chamada taxa das blusinhas, instalada nesta quarta-feira (12). O parlamentar afirma que trabalhará para derrubar a isenção atualmente prevista para compras internacionais de pequeno valor. As informações são da Gazeta do Povo.

Lopes argumenta que 76% do comércio brasileiro é formado por produtos de até US$ 50. Para ele, manter a isenção para compras feitas no exterior cria uma diferença de tratamento entre comerciantes nacionais e empresas estrangeiras. O deputado classificou o benefício como absurdo e disse que pretende atuar na comissão para eliminar a isenção prevista na medida provisória.

O parlamentar afirmou que sempre vai se posicionar pela extinção do benefício e espera que a medida provisória perca a validade sem aprovação definitiva pelo Congresso. Para ele, uma análise mais detalhada dos efeitos da medida mostra que a manutenção da isenção pode afetar diretamente o varejo nacional e a geração de empregos.

A defesa da taxa vai contra o que deseja o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem na extinção da cobrança uma prioridade deste fim de mandato. O ministro José Guimarães, das Relações Institucionais, afirmou que a aprovação da medida provisória é prioridade do governo.

A taxa das blusinhas foi criada para atingir compras internacionais de pequeno valor, principalmente aquelas realizadas em plataformas como Shein, Shopee e AliExpress. O governo havia defendido a tributação como uma forma de combater a concorrência considerada desleal contra o varejo brasileiro. Em maio de 2026, porém, Lula revogou a cobrança por preocupação com o desgaste provocado pela medida às vésperas da eleição.