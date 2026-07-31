Déficit público chega a R$ 55,3 bilhões em junho e pressiona contas

O setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 55,3 bilhões em junho de 2026. O resultado representa aumento em relação ao déficit de R$ 47,1 bilhões registrado no mesmo mês do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (31) pelo Banco Central (BC).

As informações são da Agência Brasil.

O setor público consolidado inclui União, estados, municípios e empresas estatais. No acumulado de 12 meses, o déficit chegou a R$ 157,2 bilhões, o equivalente a 1,19% do Produto Interno Bruto (PIB). O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

Os gastos com juros nominais do setor público ficaram em R$ 110,7 bilhões em junho. Em junho de 2025, esse valor estava em R$ 61 bilhões. O BC explicou que o aumento ocorreu pela evolução desfavorável das operações de swap cambial. Em junho de 2025, houve ganho de R$ 20,9 bilhões. Em junho de 2026, houve perda de R$ 9,3 bilhões.

No acumulado de 12 meses até junho de 2026, os juros nominais alcançaram R$ 1,16 trilhão, o que representa 8,80% do PIB. No mesmo período de 2025, o valor estava em R$ 912,3 bilhões, equivalente a 7,41% do PIB.

O resultado nominal do setor público consolidado foi deficitário em R$ 166 bilhões em junho. Esse resultado considera o resultado primário e os juros nominais apropriados. No acumulado de 12 meses, o déficit nominal ficou em R$ 1,31 trilhão, ou 9,99% do PIB.

O governo central apresentou déficit de R$ 47,2 bilhões. Os governos regionais registraram déficit de R$ 6,6 bilhões. As empresas estatais tiveram déficit de R$ 1,5 bilhão.

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) chegou a 68,5% do PIB em junho, o que equivale a R$ 9 trilhões. Houve alta de 0,6 ponto percentual do PIB no mês. O resultado refletiu os impactos dos juros nominais apropriados, do déficit primário e da desvalorização cambial de 2,4% no mês.

A Dívida Bruta do Governo Geral chegou a 81,9% do PIB em junho, o equivalente a R$ 10,8 trilhões. O governo geral inclui governo federal, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e governos estaduais e municipais. Houve aumento de 0,9 ponto percentual do PIB em relação ao mês anterior.