Os advogados de Jair Bolsonaro solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, permissão para que Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e Laura Bolsonaro realizem visitas diárias ao ex-presidente no Hospital DF Star, em Brasília. O requerimento foi protocolado neste sábado (21), enquanto Bolsonaro permanece internado cumprindo prisão domiciliar humanitária. As informações são da Gazeta do Povo.

O ex-presidente foi hospitalizado na sexta-feira (20) após apresentar fortes dores e distensão abdominal. Exames de tomografia revelaram obstrução quase total do intestino delgado, causada por aderências na parede abdominal. Durante a madrugada, ele sofreu episódios intensos de náuseas, vômitos e dores abdominais, segundo relato de Carlos Bolsonaro.

Sonda retira quase um litro de resíduos

A equipe médica precisou introduzir uma sonda nasogástrica, que retirou aproximadamente um litro de resíduos alimentares do estômago de Bolsonaro. O médico Brasil Caiado informou que acompanharia a evolução clínica nas primeiras 24 horas para definir o tratamento adequado. Carlos Bolsonaro afirmou que novos exames seriam realizados na manhã de sábado e que uma nova cirurgia não está descartada.

Caso seja necessária intervenção cirúrgica, será a décima operação de Bolsonaro desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar por determinação de Moraes, após condenação a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. A internação hospitalar foi autorizada pelo ministro diante da necessidade de atendimento médico.

Michelle Bolsonaro antecipa retorno de Israel

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou que retornaria ao Brasil na madrugada deste sábado, interrompendo uma viagem de cerca de dez dias a Israel com um grupo de evangélicos. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou ter conversado com o médico Brasil Caiado, que a informou sobre a dor abdominal aguda do marido. Michelle pediu orações pela recuperação de Bolsonaro e agradeceu à filha Letícia Firmo, responsável pelos cuidados com o ex-presidente durante sua ausência.