O governo federal aprovou o Programa de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais para o exercício financeiro de 2020. O Decreto está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. 11.

Segundo o texto, as estatais federais deverão encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia o detalhamento mensal do PDG para 2020, no prazo de 30 dias.

Elas poderão ainda encaminhar até 9 de outubro de 2020 propostas de reprogramação do PDG.