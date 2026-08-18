CVM julga suspeitas de fraude envolvendo Banco Master em setembro

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) vai julgar no dia 8 de setembro as suspeitas de irregularidades na 3ª Emissão de Cotas da Brazil Realty FII. O caso envolve o Banco Master e seu dono, Daniel Vorcaro. A sessão começa às 15h e será presencial, no Rio de Janeiro. As informações são da Gazeta do Povo.

O relator do caso é o diretor João Accioly, indicado ao colegiado em 2021. Também estão em julgamento Henrique Moura Vorcaro e Felipe Cançado Vorcaro, pai e primo do banqueiro, respectivamente. Vorcaro aparece nos autos sem advogado, enquanto seus familiares estão representados.

Banco Master foi liquidado em novembro de 2025

O Banco Master foi liquidado em novembro de 2025, quando Vorcaro foi preso preventivamente pela primeira vez. As apurações indicam a emissão de ativos fraudulentos e chegaram a prejudicar as contas do Banco de Brasília (BRB), que hoje depende de um empréstimo do governo do Distrito Federal para viabilizar a reestruturação.

Estão em análise suspeitas de operação fraudulenta no mercado de capitais, violação de dever de prestar informações, embaraço à fiscalização da CVM e violação de deveres fiduciários. Este último ocorre quando um administrador age conforme seus próprios interesses ou de terceiros, descumprindo sua obrigação de lealdade.

Caso envolve inquérito na Polícia Federal

A liquidação do Banco Master foi a primeira de uma série de 19 decisões do Banco Central contra instituições financeiras acusadas de graves violações ao sistema financeiro nacional. Vorcaro ainda enfrenta um inquérito na Polícia Federal, sob a condução do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça. O banqueiro tentou fechar acordos de delação premiada, mas as tratativas fracassaram.