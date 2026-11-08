CSN vende unidade de cimentos para grupo chinês por R$ 12,7 bilhões

A Companhia Siderúrgica Nacional fechou no sábado (7) a venda da CSN Cimentos para a chinesa Huaxin Building Materials Group por R$ 12,7 bilhões. O montante representa o valor da empresa e ainda pode ser ajustado conforme a dívida líquida e o capital de giro na data de conclusão do negócio. As informações são da Gazeta do Povo.

A transação depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e de autoridades regulatórias chinesas. A siderúrgica afirmou que a operação representa etapa importante na estratégia de redução do endividamento e equacionamento da estrutura de capital.

Disputa atraiu grandes grupos do setor

O processo de venda começou em março de 2026. Em 30 de outubro, a CSN anunciou exclusividade de dez dias com a Huaxin, que apresentou a proposta mais vantajosa. A oferta chinesa superou a do consórcio formado pela Votorantim e pela italiana Cementir, segundo o jornal Valor Econômico.

A CSN Cimentos é a segunda maior produtora de cimento do Brasil, com capacidade de 16,3 milhões de toneladas anuais. A empresa iniciou a produção em 2009 em Volta Redonda (RJ) e expandiu com as aquisições da Elizabeth Cimentos em 2021 e das operações da LafargeHolcim no país em 2022.

Recursos devem aliviar prejuízos da companhia

Descontados a dívida e o capital de giro da cimenteira, a Huaxin prevê pagar cerca de R$ 9 bilhões por 99,99% das ações da CSN Cimentos, conforme comunicado da empresa chinesa. Será a primeira entrada de uma cimenteira chinesa no mercado brasileiro.

A CSN registrou prejuízo líquido de R$ 1,3 bilhão no primeiro semestre de 2026, contra R$ 862 milhões no mesmo período de 2025, segundo balanço do segundo trimestre divulgado em agosto. Apenas no segundo trimestre, a perda foi de R$ 773,1 milhões.

Parte do dinheiro já tem destino definido. A CSN tomou neste ano financiamento com o Morgan Stanley e o Banco do Brasil que tem a venda da cimenteira como garantia. A empresa estaria negociando com bancos antecipação do valor a receber para ter acesso aos recursos antes da conclusão do negócio, segundo o Pipeline. As ações ordinárias da CSN fecharam a sexta-feira (6) em alta de 8,89% na B3.