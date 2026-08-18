Correios passam a entregar compras de lojas paraguaias no Brasil

Os Correios começaram a entregar no Brasil compras feitas pela internet em duas lojas de Ciudad del Este, no Paraguai. A parceria envolve a Cellshop e a New Zone Importados, conhecidas pela venda de eletrônicos na cidade paraguaia que faz fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná. As informações são da Gazeta do Povo.

O consumidor pode comprar diretamente nos sites das duas empresas e receber a encomenda em qualquer endereço do Brasil. A operação será realizada por meio do Correios Packet, serviço da estatal destinado ao transporte de remessas internacionais.

Os Correios afirmaram que a principal vantagem é a possibilidade de adquirir pela internet produtos comercializados por lojistas paraguaios e receber as compras em casa. A modalidade também deve ampliar o mercado das empresas paraguaias e reduzir custos logísticos.

Para os varejistas brasileiros, a expansão desse tipo de comércio pode aumentar a pressão sobre a indústria nacional, que já reclama da concorrência de produtos importados vendidos pela internet.

Segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a manutenção da isenção da tarifa ameaça quase 100 mil empregos. A discussão ganhou força com a chamada taxa das blusinhas, que alterou a cobrança sobre compras internacionais até US$ 50.

A parceria com as duas lojas paraguaias faz parte do plano de reestruturação dos Correios para ampliar receitas e tentar conter o rombo que já chega a R$ 5,4 bilhões no primeiro trimestre deste ano. No ano passado, o prejuízo recorde chegou a R$ 8,5 bilhões.

As duas lojas estão habilitadas para vender ao mercado brasileiro e participam do Remessa Conforme, programa da Receita Federal destinado a empresas de comércio eletrônico que informam previamente os dados das importações.

Desde maio, está zerado o imposto federal sobre importações de até US$ 50 realizadas por plataformas enquadradas nas regras da medida, embora a isenção tenha caráter temporário. As compras continuam sujeitas ao ICMS cobrado internamente.