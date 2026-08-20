Correios entregam compras de lojas paraguaias em casa no Brasil

Os Correios começaram nesta semana a entregar no Brasil compras feitas em sites de lojas do Paraguai. O serviço, chamado Correios Packet, funciona por transporte terrestre e permite que produtos cheguem diretamente na casa do consumidor em qualquer lugar do país.

As informações são da Agência Brasil.

Por enquanto, o serviço atende dois varejistas de Ciudad del Este: Cellshop e New Zone Importados. As duas empresas participam do Programa Remessa Conforme, da Receita Federal, e podem vender legalmente para o mercado brasileiro.

O Correios Packet aceita encomendas de até 30 kg. Os pacotes têm rastreamento completo e seguem os mesmos prazos de entrega das encomendas nacionais, a partir da saída do Centro Internacional dos Correios no Brasil.

Quem compra pela internet em lojas paraguaias agora recebe os produtos em casa, sem precisar buscar pessoalmente. Para os varejistas, a modalidade reduz custos logísticos e formaliza as operações comerciais.

No Remessa Conforme, os impostos são pagos antecipadamente. No momento da compra, a loja informa que o produto é importado e apresenta os valores dos tributos ao consumidor.

A Receita Federal oferece uma calculadora online para simular a tributação. O valor final depende do preço do produto, do frete, do seguro, da cotação do dólar e das regras tributárias.

Compras até US$ 50, somando produto e frete, não pagam Imposto de Importação federal. Incide apenas o ICMS estadual, que varia de 17% a 20% conforme o estado de destino.

Acima de US$ 50, o Imposto de Importação é de 60%, com desconto de US$ 30 no valor do tributo federal. O ICMS estadual também é cobrado.