Uma paralisação nacional dos trabalhadores dos Correios foi aprovada para 26 de novembro, data que antecede a Black Friday. A decisão partiu de 36 sindicatos e duas federações da categoria, que exigem a substituição do presidente da empresa, Emmanoel Rondon, e da diretora de Gestão de Pessoas, Natália Teles da Mota. As informações são da Gazeta do Povo.

A Federação Interestadual dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Findect) e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) lideram o movimento. Rondon está no cargo desde setembro e Natália desde novembro de 2025, com mandatos válidos até agosto de 2027.

Prejuízo de R$ 7,5 bilhões motiva reestruturação

A estatal acumulou prejuízo de R$ 7,5 bilhões entre janeiro e setembro de 2026, montante 27% maior que o registrado no mesmo intervalo de 2025. Para enfrentar a crise, os Correios implementaram um plano de reestruturação que prevê venda de imóveis com potencial de arrecadar R$ 1,5 bilhão, programas de desligamento voluntário (PDVs), reformulação do custeio dos planos de saúde e fechamento de agências.

Apesar de deter exclusividade sobre serviços como transporte e entrega de cartas, cartões-postais e correspondências agrupadas, a empresa enfrenta dificuldades financeiras crescentes.

Entidades criticam gestão e medidas adotadas

Os representantes dos trabalhadores afirmam que o primeiro ano da gestão não trouxe soluções nem novos serviços capazes de gerar receita e garantir sustentabilidade. A Fentect classifica as medidas de reestruturação como tentativa de disfarçar incompetência administrativa, cortando direitos da categoria e ameaçando a cobertura universal do serviço postal.

Segundo a entidade, o presidente e a diretora de Gestão de Pessoas chegaram com o intuito de destruir a empresa. A Gazeta do Povo procurou os Correios, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.