Correios acumulam prejuízo de R$ 7,5 bilhões em nove meses de 2026

A estatal postal brasileira fechou os nove primeiros meses de 2026 com perdas acumuladas de R$ 7,5 bilhões, resultado que representa quase 89% de todo o prejuízo registrado em 2025. Apenas no terceiro trimestre, o rombo chegou a R$ 1,9 bilhão. Apesar dos números negativos, a direção da empresa afirma que os indicadores de receitas e despesas permanecem alinhados ao planejamento estabelecido para o ano. As informações são da Gazeta do Povo.

Entre janeiro e setembro, a receita total somou R$ 13,20 bilhões, enquanto as despesas alcançaram R$ 20,68 bilhões. A companhia destaca que os gastos ficaram 1,2% abaixo do previsto para o período. No terceiro trimestre, a receita líquida caiu 8,1%, para R$ 3,83 bilhões. O resultado bruto despencou 78%, passando de R$ 427,9 milhões para apenas R$ 93,4 milhões, reduzindo drasticamente a margem disponível para cobrir despesas administrativas e financeiras.

Despesas financeiras dobram e pressionam resultado

Os desembolsos com juros e encargos aumentaram 75% no terceiro trimestre, atingindo R$ 740,5 milhões. No acumulado de janeiro a setembro, essas despesas mais que dobraram em relação ao mesmo período de 2025, saltando de aproximadamente R$ 1,1 bilhão para R$ 2,5 bilhões. O peso crescente dos encargos financeiros reflete o custo de manter operacional uma empresa que não gera recursos suficientes para sustentar suas próprias atividades. Em 2024, apenas 15% das agências da estatal eram superavitárias.

O patrimônio líquido negativo, que havia fechado 2025 em R$ 13,1 bilhões, alcançou R$ 21,830 bilhões em setembro de 2026. Esse rombo já supera em R$ 3 bilhões o total de ativos da companhia, estimados em R$ 18,683 bilhões.

Empréstimos bilionários mantêm operação da estatal

Para seguir funcionando, a empresa contratou R$ 12 bilhões em empréstimos em dezembro de 2025 e mais R$ 7 bilhões em outubro deste ano, desta vez com garantia da União. Somados, os financiamentos totalizam R$ 19 bilhões. Além disso, está previsto um novo aporte de R$ 6 bilhões do governo federal até o fim de 2027. Em 2025, o prejuízo anual havia sido de R$ 8,458 bilhões, mais de três vezes superior ao resultado negativo de 2024, que foi de R$ 2,447 bilhões.