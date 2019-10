A nota enviada anteriormente tinha incorreções no 3º parágrafo. A taxa no ano é de 2,49%, e não 2,63% como constou, e a em 12 meses, de 2,89%, e não 2,92%. Segue abaixo a versão corrigida:

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou deflação de 0,04% em setembro, ante um avanço de 0,11% em agosto, informou nesta quarta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio no piso do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam desde uma queda de 0,04% a um avanço de 0,18%, com mediana positiva de 0,02%.

A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 2,49%. O IPCA em 12 meses ficou em 2,89%, também no piso do intervalo das estimativas (2,89% a 3,20%, com mediana de 2,97%).