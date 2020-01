A nota enviada anteriormente continha uma incorreção no segundo parágrafo. O volume de vendas somou R$ 133,957 milhões, e não R$ 124,722 bilhões, como constou. Segue o texto corrigido.

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 136,300 milhões na B3 no pregão da última segunda-feira, 20. Em dia de vencimento de opções sobre ações, o Ibovespa fechou em alta de 0,32%, aos 118.861,60 pontos, com giro financeiro de R$ 28,6 bilhões.

Com isso, o saldo de janeiro segue negativo em R$ 6,895 bilhões, resultado de compras de R$ 127,061 bilhões e vendas de R$ 133,957 bilhões.