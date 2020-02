A matéria enviada anteriormente continha erro no título. Em vez de “Acabar com o Orçamento impositivo” leia-se “Aprovar o orçamento impositivo”. O primeiro parágrafo também foi alterado para a versão correta. Segue a nota e o títulos corrigidos:

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o orçamento impositivo aumenta a responsabilidade do Parlamento, o que é positivo para a população. Segundo ele, agora os parlamentares sabem que qualquer crédito que seja criado tem consequências.

“Quando nós aprovamos o orçamento impositivo, não fizemos nada para enfrentar o Executivo, isso é muito positivo para o Parlamento. Toda vez que você vai votar uma matéria que vai ter impacto fiscal, que vai ter aumento de despesa”, disse dando como exemplo a criação de um crédito rural de R$ 3 bilhões. “Esses R$ 3 bilhões vamos tirar dos investimentos públicos”, lembrou.

Segundo Maia, uma relação entre o Executivo e o Legislativo, “que começou mal no primeiro semestre do ano passado”, melhorou no segundo semestre e agora existe uma comunicação melhor com o governo.