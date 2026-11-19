A companhia paranaense de energia elétrica vai desembolsar R$ 21,1 bilhões entre 2027 e 2030, o maior volume de recursos da história da empresa. Do montante total, R$ 5,5 bilhões serão aplicados já em 2027. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (19) durante evento com investidores na Bolsa de Nova York. As informações são da Gazeta do Povo.

A maior fatia dos recursos, R$ 14 bilhões, será destinada à área de distribuição, responsável pela entrega de energia ao consumidor final. Somente no próximo ano, essa divisão receberá R$ 2,9 bilhões. A prioridade reflete o principal desafio atual da companhia: o aumento de reclamações por interrupções no fornecimento e demora no restabelecimento após tempestades.

O presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, reconheceu a legitimidade das críticas. Segundo ele, eventos climáticos extremos dos últimos meses expuseram fragilidades antigas e recentes da rede elétrica. Os investimentos na distribuição terão três focos: aumentar a resistência da rede aos eventos climáticos, ampliar a automação e o uso de tecnologia e construir novas subestações para acompanhar o crescimento da demanda no Paraná.

Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica mostram que as reclamações contra a Copel aumentaram 90% em um ano. Foram 6.166 queixas entre outubro de 2025 e setembro de 2026, contra 3.249 nos 12 meses anteriores. A falta de energia foi o principal motivo. Produtores rurais relatam prejuízos decorrentes das interrupções prolongadas, especialmente em atividades como avicultura, suinocultura e piscicultura.

As dificuldades foram discutidas em maio, em audiência pública convocada pelo senador Sergio Moro, eleito governador do Paraná em outubro. A reunião na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado contou com representantes da Copel, da Aneel e de entidades empresariais, entre elas a Faep e a Federação das Indústrias do Estado do Paraná.

Slaviero afirmou que a Copel já iniciou conversas com a equipe de transição do novo governo estadual. O principal interlocutor é o vice-governador eleito, Edson Vasconcelos, atual presidente da Fiep e anunciado como futuro secretário estadual de Infraestrutura e Logística. Privatizada em agosto de 2023, a Copel atende hoje 5,3 milhões de unidades consumidoras no Paraná, alcançando aproximadamente 12 milhões de pessoas.

Além dos R$ 14 bilhões para distribuição, o plano prevê R$ 3 bilhões para geração, transmissão e melhorias em ativos existentes, e outros R$ 4 bilhões para a ampliação das hidrelétricas de Foz do Areia e Segredo, no rio Iguaçu. Os projetos foram viabilizados pela participação da Copel em um leilão de capacidade realizado em março.

Novas turbinas vão ampliar em 2,1 gigawatts o parque gerador da companhia, que assim passará de 6,2 GW para 8,3 GW. O aumento permitirá oferecer mais potência ao sistema elétrico brasileiro nos períodos de maior demanda. A empresa também estuda converter hidrelétricas suas em usinas reversíveis, capazes de bombear água de volta aos reservatórios nos momentos de menor demanda.

Sobre a possível aquisição da concessão de distribuição da Enel em São Paulo, Slaviero afirmou que acompanha a situação, mas ressaltou que ainda há várias etapas antes de uma eventual definição. A diretoria da Aneel formou maioria para recomendar ao Ministério de Minas e Energia a extinção antecipada do contrato da Enel, mas o julgamento foi suspenso. Por ora, a prioridade da Copel é crescer principalmente a partir dos ativos e das oportunidades que já tem.