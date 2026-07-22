Copa do Mundo eleva pedidos de bloqueio em plataformas de apostas

A Copa do Mundo provocou um aumento de 588% nos pedidos de autoexclusão de usuários de plataformas de apostas online no Brasil. Os dados são da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e comparam as duas primeiras semanas da competição com o período anterior ao torneio. Entre 15 e 28 de junho, a Plataforma Centralizada de Autoexclusão recebeu 250.129 pedidos, média de 17.866 solicitações por dia. No período de 11 a 25 de maio, antes da Copa, foram registrados 38.907 pedidos em 15 dias, média diária de 2.594 solicitações. As informações são da BBC News Brasil.

A autoexclusão impede que o usuário utilize seu CPF para realizar apostas em empresas autorizadas pelo governo federal. O intervalo analisado durante a Copa teve um dia a menos do que o período de comparação, mas ainda assim registrou 211.222 pedidos a mais de bloqueio. A Secretaria de Prêmios e Apostas informou em nota que a combinação entre informação, conscientização e maior divulgação da ferramenta tem contribuído para ampliar o alcance do instrumento.

Os dados revelam uma mudança no perfil das justificativas apresentadas pelos usuários para solicitar o bloqueio. Antes da Copa, a principal razão era a perda de controle sobre o jogo, com 43,56% dos pedidos. Durante o torneio, passou a prevalecer a preocupação com o uso irregular de dados pessoais por empresas de apostas, com 29,5% das solicitações. A perda de controle sobre o jogo caiu para 24,13% das justificativas.

Segundo entidades que acompanham os impactos das apostas, essa mudança indica que o crescimento dos pedidos não estaria restrito a pessoas com sinais de jogo compulsivo. Parte dos usuários teria recorrido ao bloqueio como medida preventiva diante da maior exposição às apostas durante a Copa e do receio de uso indevido de seus dados pessoais.

Outro dado apontado pelo levantamento é o aumento da preferência por bloqueios sem prazo para encerramento. Antes do torneio, 62,13% dos usuários optavam pela exclusão por tempo indeterminado. Esse percentual subiu para 63,53% durante a competição. A Plataforma Centralizada de Autoexclusão foi lançada pela Secretaria de Prêmios e Apostas em dezembro de 2025 e permite que o cidadão bloqueie simultaneamente o acesso a todas as casas de apostas autorizadas no país, sem precisar solicitar a exclusão individualmente em cada plataforma.

A Associação Nacional de Jogos e Loterias e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável afirmam que o avanço dos pedidos também pode ser explicado pela maior divulgação da ferramenta, pelo uso preventivo dos mecanismos de proteção e pelo fortalecimento das ações de jogo responsável no mercado regulado.