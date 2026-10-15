Cooperativismo pode fortalecer arranjos produtivos locais no Brasil

O desenvolvimento regional depende da capacidade de transformar recursos em oportunidades compartilhadas. Empresas, cooperativas, universidades e poder público obtêm resultados mais consistentes quando atuam de forma articulada, segundo análise que toma como referência os distritos industriais italianos. As informações são da Gazeta do Povo.

Em regiões da Itália, pequenas e médias empresas especializadas construíram relações produtivas que combinam concorrência e colaboração. É o caso da indústria cerâmica da Emilia-Romagna, dos têxteis da Toscana e dos calçados esportivos do Vêneto. Fornecedores, fabricantes e instituições locais passaram a compartilhar competências, conhecimento e estruturas de apoio.

Essa dinâmica favorece a chamada eficiência coletiva. Cada organização mantém sua autonomia, mas se beneficia de um ambiente que facilita a qualificação, a inovação e o acesso a mercados. O diferencial está nas relações que criam valor para o conjunto.

Cooperativas dividem custos e ampliam poder de negociação

No Brasil, o cooperativismo pode ser uma ferramenta estratégica nesse processo. Cooperativas de produção, crédito, comercialização ou serviços permitem que pessoas e empreendimentos dividam custos, ampliem seu poder de negociação e realizem iniciativas difíceis de sustentar sozinhos.

Elas podem ajudar pequenos negócios a ter acesso a financiamento, tecnologia, capacitação, certificação e novos canais de venda. Quando ligadas a uma estratégia de desenvolvimento local, transformam interesses dispersos em ação coletiva organizada.

Vale distinguir os conceitos. O distrito industrial é uma configuração territorial formada por empresas e instituições interligadas. O cooperativismo é uma forma de organização econômica que pode fortalecer essas conexões. Uma cooperativa não cria sozinha um distrito industrial, mas apoia a cooperação dentro de arranjos produtivos locais.

Projetos-piloto criam confiança e mostram resultados

A construção dessa estratégia começa por um diagnóstico participativo, que reconheça as vocações econômicas, as competências existentes e os obstáculos enfrentados pelos empreendimentos. A partir desse retrato, os atores locais podem escolher prioridades concretas como compras coletivas, qualificação profissional ou acesso conjunto a mercados.

Projetos-piloto são úteis para criar confiança. Uma central de comercialização, uma iniciativa de capacitação compartilhada ou um catálogo digital de produtores podem mostrar benefícios em prazo relativamente curto.

O Brasil tem territórios com diferentes vocações industriais, agrícolas, comerciais e tecnológicas. A tarefa é identificar complementaridades, conectar setores e construir uma agenda comum. A lição central dos distritos italianos é que a força de uma economia local está na qualidade das relações entre os empreendimentos.

A análise é de Renato Regazzi, professor e pesquisador do Insper e gerente de empreendedorismo do Sistema OCB/RJ.