Cooperativismo movimenta R$ 487 bilhões e impacta vida dos brasileiros

Quase 30 milhões de brasileiros possuem CPF vinculado a cooperativas, mas o impacto do modelo atinge os 214 milhões de habitantes do país. Alimentos básicos como pão, arroz, feijão e carne consumidos diariamente têm grande probabilidade de terem sido produzidos por cooperativas. As informações são da Gazeta do Povo.

O setor está organizado em oito ramos pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), após redução de 13 categorias em 2020. A mudança buscou fortalecer a representação política e econômica do movimento junto à sociedade, governo, Congresso e Judiciário, além de servir como ferramenta de planejamento e gestão.

O modelo cooperativista nasceu em 1844 na Inglaterra, quando 28 trabalhadores de Rochdale, principalmente tecelões, criaram um armazém comunitário para melhorar condições de consumo. Segundo Vilmar Rodrigues Moreira, professor do Programa de Pós-graduação em Gestão de Cooperativas da PUC-PR, o sistema viabiliza ganho de escala e acesso a mercados dificilmente alcançados individualmente.

Agropecuário lidera faturamento nacional

O segmento agropecuário concentra o maior faturamento do cooperativismo brasileiro, com R$ 487,3 bilhões em ingressos, representando 57,4% da receita total do setor. São 1.254 cooperativas ativas que reúnem 1,13 milhão de produtores rurais e empregam mais de 277 mil trabalhadores, equivalente a 45,2% dos empregos diretos do cooperativismo nacional.

As cooperativas agrícolas respondem por 53% da produção nacional de grãos e 25% da capacidade de armazenagem do país. A Coamo, sediada em Campo Mourão, é a maior cooperativa agrícola brasileira em faturamento, com R$ 28,7 bilhões em 2025. A Cotribá, considerada a mais antiga do ramo, aprovou em outubro sua dissolução voluntária.

O professor Vilmar explica que o modelo surgiu para organizar comercialização, facilitar acesso a mercados e aumentar poder de barganha dos produtores. A consolidação foi expressiva no Sul do país, devido às características fundiárias de pequenas propriedades e influência europeia dos imigrantes.

Crédito atende 22 milhões de cooperados

O ramo de crédito reúne o maior número de associados: 22,96 milhões de pessoas, cerca de 79% de todos os cooperados brasileiros. As 682 cooperativas singulares administram R$ 1,16 trilhão em ativos totais, mais de dois terços do patrimônio financeiro do cooperativismo nacional.

Dados do Banco Central mostram que as cooperativas de crédito possuem agências e pontos de atendimento em 3.287 dos 5.570 municípios brasileiros, sendo a única opção em mais de 1.000 cidades. O surgimento dessas cooperativas respondeu à necessidade de inclusão financeira em localidades desassistidas por bancos tradicionais.

Na saúde, 695 cooperativas reúnem 304,3 mil profissionais cooperados e empregam 162,2 mil trabalhadores formais. A Unimed Santos, fundada em dezembro de 1967, foi a primeira cooperativa de saúde do mundo. As cooperativas de saúde atendem 37,2% dos beneficiários de planos médicos privados e 13,1% dos planos odontológicos do Brasil.

O ramo de transporte engloba 730 cooperativas com 128,6 mil motoristas associados, movimentando R$ 11,9 bilhões em ingressos. O segmento de consumo possui 191 cooperativas que faturam R$ 7,8 bilhões anuais. A Coop, fundada nos anos 50, é a maior cooperativa do ramo na América Latina, com 33 supermercados e 72 drogarias.

O ramo de infraestrutura conta com 247 cooperativas e 1,47 milhão de cooperados, gerenciando 115 mil quilômetros de redes de distribuição de energia elétrica. O segmento de trabalho, produção de bens e serviços reúne 601 cooperativas e 188,4 mil trabalhadores organizados. O ramo de seguros foi criado oficialmente em março de 2025, após regulamentação consolidada pela Lei Complementar nº 213/2025.