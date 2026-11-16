Cooperativas paranaenses planejam exportar farelo de soja diretamente

Sete cooperativas do Paraná que adquiriram a esmagadora da Louis Dreyfus Company em Ponta Grossa pretendem começar a exportar diretamente farelo e óleo de soja a partir de 2027. O consórcio formado por Frísia, Agrária, Capal, Coasul, Integrada, Castrolanda e Bom Jesus assumiu o controle da Esmagadora Campos Gerais (ECG) em agosto por cerca de R$ 1,4 bilhão. As informações são da Gazeta do Povo.

Atualmente, aproximadamente 80% do farelo produzido na planta é embarcado no Porto de Paranaguá por meio de tradings. A estratégia das cooperativas é estabelecer conexão direta com compradores finais na Europa e na Ásia, eliminando intermediários na cadeia de comercialização. Até dezembro de 2026, a trading francesa continuará administrando os contratos de exportação conforme acordo estabelecido.

Mario Dykstra, superintendente da Frísia e responsável pela gestão da esmagadora, explica que o grupo já possui experiência em exportação direta de soja não transgênica para o Japão. “A experiência que construímos na comercialização e exportação direta de soja não transgênica nos deu o know-how necessário sobre exigências sanitárias, contratos marítimos e relacionamento com clientes no exterior”, afirma o executivo.

Ganhos e desafios da operação própria

A exportação direta pode agregar entre 1% e 1,5% nas margens de lucro, segundo estimativas do mercado. O esmagamento industrial já teria adicionado de 2% a 3% nas margens das cooperativas. A planta processa 3,4 mil toneladas de soja diariamente e deve faturar R$ 3 bilhões no primeiro ano sob nova gestão.

Assumir os embarques na modalidade CIF (custo, seguro e frete até o destino) exige gestão de frete marítimo, janelas no porto e proteção contra custos de estadia de navios. Dykstra avalia que as exportações diretas devem ocorrer mais próximo do fim de 2027, considerando a lotação atual do Porto de Paranaguá.

Vantagens logísticas e ambientais

A localização estratégica ao lado da ferrovia operada pela Rumo até Paranaguá representa diferencial competitivo. A ferrovia transporta quase 90% das cerca de 800 mil toneladas de farelo exportadas anualmente, evitando 20 mil viagens de carretas. A distância entre Ponta Grossa e o porto é de aproximadamente 215 quilômetros.

O modelo cooperativo permite rastreabilidade completa da soja desde a propriedade de cada cooperado, vantagem para atender o Regulamento Europeu Antidesmatamento (EUDR). A implementação do regulamento foi adiada para 1º de janeiro de 2027. As sete cooperativas somam cerca de 57 mil cooperados, 16 mil funcionários, 2,1 milhões de hectares cultivados e faturamento anual superior a R$ 47 bilhões.

Para garantir capital de giro, que oscila entre R$ 400 milhões e R$ 900 milhões, foi estabelecido que nos primeiros cinco anos 100% dos resultados líquidos serão retidos em Fundo da Intercooperação. A distribuição de resultados começará apenas após consolidação dessa estrutura de autofinanciamento.