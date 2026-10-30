Cooperativas médicas dominam 43,3% dos planos de saúde no interior

As cooperativas médicas concentram 43,3% dos vínculos a planos de assistência médica no interior do Brasil, participação duas vezes maior que a registrada nas capitais, onde alcançam 21,5%. Os dados são de junho de 2026 e foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Do total de 53,05 milhões de brasileiros com plano de saúde, 32,76 milhões residem fora das capitais. As informações são da Gazeta do Povo.

A atuação das cooperativas vai além do credenciamento de profissionais e inclui a construção de hospitais e clínicas especializadas. A estratégia busca reduzir a necessidade de deslocamentos longos para atendimento nos grandes centros, embora persista um desequilíbrio na distribuição de recursos. Segundo o estudo Demografia Médica no Brasil 2025, as capitais registravam média de 6,97 médicos por mil habitantes em 2024, contra 1,90 no interior. O Censo Brasileiro de UTIs 2024 identificou 25,58 leitos de terapia intensiva por 100 mil habitantes nos municípios do interior, taxa quase três vezes menor que nas capitais.

Estrutura própria garante fixação de profissionais

Omar Abujamra Junior, presidente da Unimed do Brasil, afirma que o cooperativismo médico é o único modelo na saúde suplementar que privilegia a fixação de profissionais e aporte de tecnologia no interior. O sistema está presente em nove de cada dez municípios brasileiros. A construção de rede própria torna-se necessária quando hospitais e clínicas disponíveis para credenciamento não atendem à demanda ou aos requisitos da ANS.

Nos municípios de pequeno e médio portes, as carteiras menores das operadoras reduzem a capacidade de investimento em equipamentos de saúde. A inflação médica, pressionada por limitações logísticas e menor oferta de fornecedores, amplia o desafio. Abujamra defende ambiente regulatório com previsibilidade jurídica e regras estáveis para favorecer os investimentos. Existem 695 cooperativas da área da saúde no país, segundo o Anuário do Cooperativismo da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), sendo que 35% oferecem planos médicos e 29,1% prestam serviços médicos.

Novos hospitais ampliam cobertura regional

Antônio Carlos Cardoso, presidente da Unimed Campo Mourão no Paraná, destaca que a rede própria ajuda na sustentabilidade do negócio. A cooperativa aguarda licenças finais para inaugurar o Hospital Regional próprio, com investimento superior a R$ 80 milhões. A unidade terá mais de 10 mil metros quadrados, 90 leitos, incluindo dez de terapia intensiva adulta, centro cirúrgico com quatro salas e centro oncológico. O financiamento foi viabilizado em parte pela Credicoamo Cooperativa de Crédito, além de investimentos dos cooperados e da própria cooperativa.

Em Pouso Alegre, Minas Gerais, a Unimed Sul Mineira investiu mais de R$ 200 milhões em hospital com 22.787 metros quadrados e previsão de 308 leitos. Em Campina Grande, Paraíba, a Unimed local inaugurou em 2025 novo hospital próprio viabilizado por fundo de investimento imobiliário que captou R$ 101,7 milhões. O Sistema Unimed detém atualmente 176 hospitais próprios, 649 clínicas, 49 centros de diagnóstico, 308 laboratórios, 12 centros de oncologia e 98 estruturas de Atenção Primária à Saúde, além de mais de 30 mil estabelecimentos credenciados em 92% do território nacional.