Cooperativas distribuem R$ 61 bilhões em sobras aos associados

As cooperativas brasileiras distribuíram R$ 61,28 bilhões em sobras aos associados em 2025, valor que representa o resultado dos negócios realizados ao longo do ano. No Paraná, produtores rurais de São Jorge do Ivaí, município com cerca de 5 mil habitantes no Noroeste do estado, receberam aproximadamente R$ 4 milhões da Cocamar. As informações são da Gazeta do Povo.

Sobras são os recursos que voltam aos associados após o pagamento de despesas e a formação de reservas previstas em lei. Diferente dos dividendos de empresas convencionais, que seguem a participação no capital, o retorno nas cooperativas acompanha o volume de negócios que cada associado realizou durante o ano. O valor distribuído em 2025 cresceu 14,17% em relação a 2024 e mais que quadruplicou desde 2019, quando estava próximo de R$ 15 bilhões.

O ramo agropecuário concentrou R$ 29,25 bilhões das sobras, seguido pelo de crédito, com R$ 24,01 bilhões. Juntos, os dois setores representam quase 87% do total distribuído pelas 4,4 mil cooperativas do país.

Cléber Veronese Filho, produtor rural de Maringá associado à Cocamar há 14 anos, afirma que as sobras recebidas cobrem praticamente o diesel consumido na propriedade durante o ano. Na Cocamar, cada saca de soja comercializada em 2025 rendeu R$ 2,50 em sobras ao produtor. A cooperativa destinou cerca de R$ 202 milhões aos mais de 20 mil associados, sendo 73% pequenos e médios agricultores com propriedades de até 100 hectares.

O destino das sobras é decidido pelos próprios cooperados em assembleia anual. Parte dos resultados permanece nas cooperativas para constituir reservas obrigatórias e financiar investimentos em estruturas como silos, indústrias e serviços de assistência técnica.

No Sicredi, cooperativa de crédito com 124 anos de história, os benefícios econômicos aos 10,5 milhões de associados somaram R$ 31,1 bilhões em 2025, valor 22% superior ao ano anterior. Segundo Cesar Bochi, CEO da instituição, o retorno considera os financiamentos, aplicações e serviços financeiros utilizados pelos associados ao longo do ano.

Jonas Borchartt, de 21 anos, produtor de Céu Azul no Oeste do Paraná, é associado da Lar Cooperativa desde os 18 anos e tornou-se sócio fundador da Cresol em 2026. Ele participa do comitê de jovens e do conselho consultivo da cooperativa agrícola, acompanhando decisões que influenciam a atividade de milhares de produtores na região.