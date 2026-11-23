Produtores rurais do Oeste do Paraná dependem de cooperativas de energia para manter a produção, mas enfrentam restrições regulatórias que impedem a expansão do atendimento. A Cercar, fundada em 1973 por 35 agricultores de Marechal Cândido Rondon, hoje atende 1.779 associados e busca ampliar sua atuação para reduzir o tempo de resposta em emergências. As informações são da Gazeta do Povo.

O suinocultor Leandro Ricardo Vivian gasta R$ 400 por hora em diesel para manter geradores funcionando durante quedas parciais de energia. Em setembro, as interrupções acrescentaram R$ 10 mil às despesas de suas quatro propriedades, que abrigam 9.300 matrizes e 4 mil suínos em engorda. O consumo mensal das duas maiores unidades chega a 240 mil quilowatts-hora, equivalente a 1,3 mil residências.

A produção de suínos exige controle rigoroso de temperatura: 22 graus para as fêmeas e 32 graus para os leitões. Silvio Krinski, coordenador do Sistema Ocepar, ressalta que todo o sistema produtivo depende do fornecimento elétrico. Na piscicultura, duas horas sem oxigenação podem comprometer lotes inteiros, enquanto aviários precisam de energia para controlar temperatura, água e alimentação.

Parceria com Copel busca agilizar reparos

Em junho, a Copel assinou Termos de Operação Técnica com a Cercar e a Cerpa, de Palotina. Com treinamento da concessionária, as equipes das cooperativas poderão executar serviços específicos na rede, principalmente em emergências. Na Cercar, os treinamentos terminaram em outubro e a operação deve começar em novembro.

Entre setembro e meados de outubro, sete eventos climáticos severos atingiram o Paraná em 45 dias. No pico dos desligamentos, 22,5 mil produtores ficaram sem energia, mais de um quarto dos quase 80 mil atendidos pela Copel Agro. A companhia afirma que o solo encharcado dificultou o transporte de postes e equipamentos.

A Copel informou que investirá R$ 362,5 milhões no Oeste do Paraná em 2026. Desse total, R$ 50 milhões serão destinados a Marechal Cândido Rondon e Santa Helena. Em âmbito estadual, a empresa anunciou R$ 21,1 bilhões entre 2027 e 2030, sendo R$ 14 bilhões para distribuição.

Limites regulatórios travam crescimento

Segundo Gabriel Konzen, da Empresa de Pesquisa Energética, a Cercar relatou dificuldades para atender propriedades cuja demanda ultrapassa a carga permitida em seu regime de autorização. Nesses casos, o consumidor pode precisar ser atendido pela concessionária. A EPE pretende aprofundar o tema com a Aneel.

No Brasil, há diferentes enquadramentos regulatórios para cooperativas que distribuem energia. A autorização estabelece limites para o atendimento aos consumidores. Quatro cooperativas paranaenses atuam sob autorização, dentro de um universo de 67 cooperativas distribuidoras no país, conforme a OCB.

O PL 367/2026 prevê que cooperativas autorizadas solicitem o reenquadramento como permissionárias, sujeito à análise da Aneel. O deputado Arnaldo Jardim, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, argumenta que as restrições impostas tornaram-se anacrônicas e impedem que as cooperativas acompanhem o crescimento de suas áreas de atuação.

A Cercar enfrenta outro desafio: destinar aos associados a energia produzida em uma usina própria. Após a conclusão da pequena central hidrelétrica Moinho, a Aneel informou que a energia não poderia ser destinada aos consumidores da forma pretendida. Os associados constituíram uma sociedade anônima para operar a usina e vender a produção no mercado livre. A geração equivale a cerca de metade do consumo total da Cercar.