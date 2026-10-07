Cooperativas de energia lideram satisfação e cobram tarifas mais baixas

Cooperativas de distribuição de energia elétrica lideram o ranking de satisfação dos clientes no Brasil e estão entre as que cobram as tarifas mais baixas do país. O modelo atende 3,5 milhões de pessoas em seis estados, com destaque para Santa Catarina, que concentra 22 cooperativas servindo cerca de 1 milhão de pessoas em 118 municípios. As informações são da Gazeta do Povo.

O Paraná tem duas cooperativas de eletrificação rural em operação. No país, há ainda 13 no Rio Grande do Sul, 12 em São Paulo, três no Rio de Janeiro e uma em Sergipe. Todas atuam em áreas rurais, com distâncias longas e poucos consumidores por quilômetro de rede.

Na última revisão tarifária divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em setembro, a Cooperzem, que atende parte de cinco municípios do sul catarinense, teve redução média de 39,79% na tarifa. Na Cergral, que serve sete mil unidades em Gravatal, o corte foi de 47,06%.

Investimento em infraestrutura reduz custos para consumidores

A estratégia para baixar os custos passa por investimento em infraestrutura. Antes da revisão, as duas cooperativas aplicaram juntas mais de R$ 60 milhões em duas subestações, novas linhas de transmissão e na conexão ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Ter subestação própria é o investimento mais alto e estratégico. Com ela, a cooperativa se conecta diretamente ao sistema nacional e compra energia no mercado, sem depender de um único fornecedor. Uma das cooperativas catarinenses viu o custo cair de R$ 300 por megawatt-hora para cerca de R$ 95 após fazer esse investimento.

Edson Flores da Cunha, presidente da Federação das Cooperativas de Energia do Estado de Santa Catarina, explica que cada real economizado volta para o associado na conta de luz. A Aneel considera a economia no cálculo e repassa como redução de tarifa.

Cooperativas lideram ranking de satisfação há anos

No Índice Aneel de Satisfação do Consumidor de 2025, divulgado em março, nove das dez melhores distribuidoras do ranking são cooperativas. A média das permissionárias foi de 71,19 pontos, contra 64,88 das concessionárias.

Segundo a Aneel, as permissionárias têm apresentado satisfação superior à das concessionárias de forma consistente na série de 2016 a 2025. A agência atribui o resultado ao perfil dos mercados atendidos, à proximidade com os usuários e à qualidade do atendimento.

Das 105 distribuidoras de energia elétrica no país, 53 são concessionárias e 52 são permissionárias. Todas as permissionárias hoje são cooperativas de eletrificação rural, fiscalizadas pela Aneel por prestarem serviço público.