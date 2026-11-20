Cooperativas de crédito e outras instituições financeiras de menor porte poderão aplicar recursos diretamente em depósitos remunerados no Banco Central. A mudança foi aprovada nesta quinta-feira (19) pelo BC e passa a valer a partir de 30 de novembro de 2026. As informações são da Agência Brasil.

Os depósitos voluntários são aplicações que as instituições fazem no Banco Central, que paga juros sobre os valores. O mecanismo ajuda a controlar a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Quando os recursos ficam depositados no BC, eles saem temporariamente do mercado financeiro.

Com a nova regra, cooperativas classificadas como participantes não liquidantes no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) poderão usar esse instrumento. Na prática, elas aplicam o dinheiro por meio de seus liquidantes-padrão, instituições que fazem a liquidação das operações em seu nome.

Ajustes em operações com títulos públicos

A resolução também cria um procedimento opcional para ajustar os valores de operações compromissadas com títulos públicos federais. Essas operações funcionam como empréstimos de curto prazo entre o BC e os bancos, usando papéis do governo como garantia.

Quando o preço de mercado dos títulos variar muito em relação ao valor registrado na operação, será possível fazer um realinhamento. A instituição poderá antecipar a revenda dos papéis ao BC e contratar simultaneamente uma nova operação, mantendo as mesmas condições de quantidade, prazo e remuneração.

Segundo o Banco Central, a medida reduz os efeitos de oscilações nos preços dos títulos e facilita a participação de mais instituições nesse tipo de negociação.

Modernização do Selic

As mudanças também atualizam procedimentos do Selic, sistema que registra e controla as negociações com títulos públicos. O objetivo é ampliar a automação e reforçar a segurança operacional, adequando o funcionamento às práticas atuais do mercado financeiro.

A norma esclarece responsabilidades dos participantes, incluindo a obrigação de manter atualizadas as informações cadastrais dos clientes. As alterações fazem parte da Agenda BC, conjunto de iniciativas para modernizar o sistema financeiro brasileiro.