O acesso a serviços financeiros representa um passo fundamental para refugiados e imigrantes que buscam reconstruir suas vidas em um novo país. Ao final de 2025, o mundo contabilizava 41,6 milhões de refugiados e 117,8 milhões de pessoas forçadas a se deslocar. No Brasil, o país ultrapassou a marca de 165 mil pessoas reconhecidas como refugiadas, com 75.599 novos pedidos registrados apenas em 2025. As informações são da Gazeta do Povo.

O cooperativismo de crédito atua globalmente com mais de 400 milhões de associados em 101 países, administrando cerca de US$ 3,8 trilhões em ativos. Essa rede contribui para ampliar o acesso a contas bancárias, meios de pagamento, crédito responsável e orientação financeira para comunidades vulneráveis.

Iniciativas de capacitação e educação

O Sicredi desenvolve projetos voltados à inclusão de imigrantes em diferentes frentes. Um curso de português para estrangeiros já beneficiou cerca de 200 pessoas, principalmente haitianos e venezuelanos, em cidades do Paraná. Os participantes relatam conquistas como melhor comunicação, autonomia para realizar compras e ampliação de oportunidades de trabalho.

A formação profissional também integra as ações. Em Guaíra, no Paraná, o imigrante Yilquinson Ranse Guaregua Hernandez, empreendedor do ramo de serigrafia, participou de capacitação técnico-educacional sobre o mercado financeiro em parceria com a FEBRABAN. Ele produz casacos e camisetas com versículos bíblicos.

Apoio ao empreendedorismo migrante

O programa Capital Incentivo apoia microempreendedores no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Santa Catarina. A venezuelana Mervelyn Lourdes Bermudez Rondon, que mantém uma papelaria em Campo Mourão, no Paraná, recebeu R$ 5 mil para melhorar a estrutura do negócio.

Manfred Dasenbrock, presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ e diretor do Comitê 3R do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, assumiu em julho de 2025 a coordenação de iniciativas voltadas a refugiados, migrantes e reconstrução. Entre 2010 e 2025, foram registrados 551.072 pedidos de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil, apresentados por pessoas de 177 países.