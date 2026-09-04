Cooperativa Sicoob Cocre lidera ranking de melhores empresas em SP

A Sicoob Cocre conquistou pelo terceiro ano consecutivo o primeiro lugar entre as médias organizações do Interior e Litoral Paulista no ranking Melhores Empresas para Trabalhar – São Paulo 2026. A cooperativa de crédito com sede em Piracicaba também foi reconhecida por três edições seguidas como a melhor do segmento para trabalhar no Brasil. As informações são da Gazeta do Povo.

A instituição possui 222 profissionais, sendo 146 mulheres, que representam aproximadamente dois terços da equipe. Elas ocupam diferentes níveis de gestão, incluindo metade das posições de gerência executiva e C-Level. Do total de funcionários, 155 estão na cooperativa há até cinco anos, enquanto 67 acumulam seis anos ou mais de experiência.

Cooperativa oferece trilhas de carreira e benefícios

A Sicoob Cocre disponibiliza programas de desenvolvimento pessoal e profissional, bolsas de estudo, apoio à saúde emocional e benefícios voltados ao bem-estar. A instituição passou por uma reorganização interna para tornar mais claras as funções e responsabilidades de cada cargo.

O processo incluiu a construção de trilhas de carreira, permitindo que cada profissional compreenda as competências necessárias para avançar dentro da cooperativa. A estrutura é acompanhada por pesquisas internas, escuta ativa e proximidade com as lideranças.

Modelo cooperativista influencia gestão de pessoas

Com mais de cinco décadas de atuação, a Sicoob Cocre aplica os princípios do cooperativismo também na gestão de seus profissionais. Em uma cooperativa financeira, os clientes são associados e participam da construção do negócio, o que exige equipes preparadas para combinar conhecimento técnico e capacidade de relacionamento.

A permanência da instituição na liderança do ranking mostra que o cooperativismo funciona como modelo de gestão. Ao oferecer oportunidades de desenvolvimento e conectar o trabalho diário a um propósito coletivo, a cooperativa transforma seus valores em experiência concreta para os funcionários.