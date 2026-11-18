A Cooperativa Agroindustrial de Cascavel transformou os resíduos de 90 mil suínos em fonte de energia elétrica e economizou R$ 600 mil em 15 meses. O sistema de tratamento de efluentes da granja em Juvinópolis, no Paraná, produziu 1.127.869 quilowatts-hora, volume que representa 51% de todo o consumo da unidade. As informações são da Gazeta do Povo.

A cooperativa investiu cerca de R$ 15 milhões em um modelo integrado de tecnologias que vai além das exigências ambientais. O projeto prevê a expansão da capacidade produtiva nos próximos cinco anos, com investimento total de R$ 100 milhões, sendo R$ 82 milhões financiados pelo BNDES.

Como funciona o sistema de reaproveitamento

Os dejetos fermentam em biodigestores e geram biogás, do qual se extrai o metano que alimenta os motores de geração elétrica. O sistema também funciona como backup durante interrupções no fornecimento da concessionária, por meio de transferência manual.

A água tratada retorna ao ciclo produtivo da granja. Uma parte é destinada às placas evaporativas, que controlam a temperatura dos galpões, e outra é usada na lavagem de pisos e canaletas. Segundo Lucimar Silva, engenheira ambiental da Coopavel, o circuito de reaproveitamento reduziu em cerca de 50% o consumo de água da rede pública.

A separação das partes líquida e sólida dos resíduos permite ainda a produção de biofertilizantes. Um percentual é utilizado na própria granja e outro é comercializado no mercado.

Expansão prevê salto na produção de leitões

A ampliação da Unidade de Produção de Leitões II integra o Projeto 35 da cooperativa, planejado para o período de 2027 a 2031. A meta é aumentar de 12 mil para 20 mil o número de matrizes alojadas e elevar a produtividade para 35 leitões desmamados por matriz ao ano.

Com as melhorias em genética, instalações, nutrição e tecnologia, os abates diários devem saltar de 1,8 mil para 3 mil animais, totalizando 720 mil cabeças por ano. Atualmente, os leitões produzidos em Juvinópolis rendem 78 milhões de quilos de carne anualmente, volume suficiente para alimentar 2,5 milhões de pessoas, considerando o consumo médio de 20 kg de carne suína por habitante ao ano.

O projeto da Coopavel é finalista do Prêmio SomosCoop, Melhores do ano 2026, promovido pelo Sistema OCB. A solução se mostra promissora para um país com aproximadamente 44 milhões de cabeças de suínos. Segundo estudo da Universidade de São Paulo, os dejetos de suínos poderiam gerar entre 713 milhões e 1,28 bilhão de metros cúbicos de biogás por ano, potencial que depende do volume de resíduos disponível, do manejo e das tecnologias empregadas.

O principal obstáculo está no custo elevado. Samara Romani, agrônoma e gerente ambiental da Copérdia, cooperativa com sede em Concórdia, em Santa Catarina, observa que ainda é uma tecnologia cara, com manutenção frequente e de alto custo. Entre as alternativas de financiamento está o RenovAgro, linha do governo federal que contempla investimentos em sistemas de tratamento de resíduos e geração de energia.

Estudo do Instituto SENAI de Tecnologia e do CIBiogás avaliou durante seis meses 50 propriedades catarinenses ligadas às agroindústrias Aurora Coop, Master e Seara. A pesquisa comparou geração de energia elétrica, uso térmico do biogás e produção de biometano. Os biodigestores se mostraram viáveis tecnicamente, sobretudo para substituir fontes de energia térmica. Do ponto de vista ambiental, o potencial de redução das emissões diretas passou de 20% nas granjas de creche.

Os modelos coletivos de geração elétrica e de produção de biometano dependem de maior escala, de redução dos custos de infraestrutura e de políticas de incentivo para se tornarem competitivos. As políticas incluem garantias, financiamento e estímulo à compra do biometano.