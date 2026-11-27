As contas do Governo Central fecharam os dez primeiros meses de 2026 com déficit primário de R$ 37,9 bilhões, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta sexta-feira (27). Mesmo com o superávit de R$ 52,3 bilhões registrado em outubro, o melhor resultado para o mês desde 2016, o saldo negativo acumulado no ano não foi revertido. As informações são da Gazeta do Povo.

O resultado de outubro superou a expectativa do mercado financeiro. A previsão mediana do Prisma Fiscal, levantamento do Ministério da Fazenda, apontava para um superávit de R$ 43,4 bilhões, valor quase R$ 9 bilhões inferior ao efetivamente apurado.

Tesouro e BC compensam rombo da Previdência

O desempenho positivo em outubro foi impulsionado pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central, que juntos somaram superávit de R$ 73,7 bilhões. Em sentido oposto, a Previdência Social apresentou déficit de R$ 21,4 bilhões no mês, reduzindo o resultado consolidado do Governo Central.

Na comparação com outubro de 2025, a receita líquida avançou 5,6% em termos reais, com incremento de R$ 13,5 bilhões. As despesas totais recuaram 0,2%, equivalente a R$ 494,6 milhões, colaborando para o saldo positivo do período.

O crescimento da arrecadação foi sustentado pelas receitas administradas pela Receita Federal, que subiram 5%, com acréscimo de R$ 9,2 bilhões. A arrecadação líquida da Previdência aumentou 5,2%, enquanto as receitas não administradas pela Receita Federal cresceram 11,7%, somando R$ 4 bilhões adicionais.

Despesas crescem e pressionam resultado anual

No acumulado de janeiro a outubro, as receitas líquidas cresceram 6,4%, com alta de R$ 129,2 bilhões. As despesas, porém, também avançaram 4,9%, representando R$ 101,8 bilhões a mais em gastos públicos.

A Previdência Social é a principal responsável pela pressão sobre as contas, com déficit acumulado de R$ 324,6 bilhões nos dez meses. O Tesouro Nacional e o Banco Central registraram superávit conjunto de R$ 286,8 bilhões no período, insuficiente para compensar o rombo previdenciário.

O desequilíbrio fiscal será um dos desafios do executivo Luiz Carlos Trabuco, que assumirá o Ministério da Fazenda em 2027 após convite do presidente Lula. A escolha ocorre em meio à preocupação de investidores com o crescimento das despesas, o endividamento do país e a capacidade do governo de cumprir metas fiscais. A expectativa é que Trabuco adote condução mais rigorosa dos gastos e fortaleça o diálogo com o mercado financeiro.