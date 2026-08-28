Conta de luz terá cobrança extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh em setembro

A conta de luz continuará mais cara em setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira tarifária amarela para o próximo mês. Com isso, todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN) pagarão um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

As informações são da Agência Brasil.

É o quinto mês seguido com a bandeira amarela. A cobrança extra começou em maio e se estende até setembro.

A Aneel justificou a manutenção da bandeira pelo período seco no país. Com menos chuvas, os reservatórios das hidrelétricas ficam com níveis mais baixos. Isso obriga o acionamento de usinas termelétricas, que geram energia com custo mais elevado.

A agência recomendou o uso consciente de energia elétrica. Segundo a Aneel, pequenas mudanças de hábito podem reduzir o consumo e ajudar a diminuir os gastos com a conta de luz.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015. Ele reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica no país. As cores indicam quanto está custando para gerar a energia consumida em residências, comércio e indústrias.

A bandeira verde não tem cobrança extra. A amarela adiciona R$ 1,88 a cada 100 kWh. A vermelha patamar 1 cobra R$ 4,46 a cada 100 kWh. Já a vermelha patamar 2, a mais cara, acrescenta R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.