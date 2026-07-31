Conta de luz terá cobrança extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh em agosto

A bandeira tarifária de energia elétrica permanecerá amarela em agosto. Todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN) pagarão acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos nas contas de luz. As informações são da Agência Brasil.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou a manutenção da bandeira nesta sexta-feira (31). É o quarto mês consecutivo com a cobrança extra.

A bandeira amarela está acionada por causa do período seco no Brasil. Com menos chuvas, os reservatórios das hidrelétricas ficam com níveis mais baixos e geram menos energia. Para compensar, o país precisa acionar usinas termelétricas, que produzem energia mais cara.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 pela Aneel. Ele reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica no país. As cores indicam quanto está custando para o sistema gerar a energia consumida em residências, comércios e indústrias.

A cada mês, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reavalia as condições de operação e define a melhor estratégia de geração. A partir dessa análise, as cores das bandeiras são definidas.

Quando a bandeira é verde, não há cobrança extra. Na bandeira amarela, o acréscimo é de R$ 1,88 por 100 kWh. Na bandeira vermelha patamar 1, a cobrança sobe para R$ 4,46 por 100 kWh. Já na vermelha patamar 2, o valor chega a R$ 7,87 por 100 kWh consumidos.