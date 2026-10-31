Conta de luz não terá cobrança extra em novembro

Os consumidores brasileiros não pagarão taxa adicional na conta de luz durante novembro. A decisão foi comunicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica nesta sexta-feira (30), que manteve a bandeira tarifária verde para o próximo mês. As informações são da Gazeta do Povo.

A manutenção da bandeira verde acontece porque o aumento das chuvas nas regiões das principais usinas hidrelétricas trouxe condições favoráveis para a geração de energia. O cenário permite equilíbrio nos reservatórios e dispensa o acionamento de termelétricas, que possuem custo mais elevado.

Como funciona o sistema de bandeiras

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza aos consumidores os custos da geração de energia no país. A definição considera a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes mais caras.

Valores de cada bandeira tarifária

A bandeira verde indica condições favoráveis e não adiciona valores à tarifa. Já a amarela acrescenta R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A vermelha patamar 1 cobra R$ 4,46 extras por 100 kWh, enquanto a vermelha patamar 2 adiciona R$ 7,87 pelo mesmo volume de consumo.