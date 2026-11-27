As contas de energia elétrica não terão cobrança de taxa adicional em dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira tarifária verde pelo terceiro mês consecutivo, o que significa que os consumidores pagarão apenas o valor base da tarifa. As informações são da Agência Brasil.

A decisão reflete as boas condições de geração de energia no país neste período. Com a temporada de chuvas, os reservatórios das hidrelétricas apresentaram melhora nos níveis de água, reduzindo a necessidade de acionar usinas termelétricas, que produzem energia mais cara.

Sistema indica custo da geração de energia

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 pela Aneel para mostrar quanto custa gerar a energia consumida no país. As cores funcionam como um sinal: verde indica que não há custo extra, enquanto amarela e vermelha significam acréscimos na conta.

A cor da bandeira é definida mensalmente com base na previsão de variação do custo de geração. Quando as condições são favoráveis e a produção sai mais barata, a bandeira fica verde.

Valores das bandeiras amarela e vermelha

Quando as condições de geração pioram, os consumidores pagam taxas proporcionais ao consumo. Na bandeira amarela, o acréscimo é de R$ 1,88 a cada 100 quilowatt-hora consumidos.

Já a bandeira vermelha tem dois patamares. No patamar 1, a taxa sobe para R$ 4,46 por 100 kWh. No patamar 2, quando a geração fica ainda mais cara, o valor adicional chega a R$ 7,87 por 100 kWh consumidos.