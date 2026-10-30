Economia

Conta de luz fica sem cobrança extra pelo segundo mês seguido

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 30/10/26 18h07
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Imagem mostra um homem em uma obra carregando um capacete, um EPI de construção.
Foto: Depositphotos

A conta de luz não terá tarifa adicional em novembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (30) a manutenção da bandeira verde pelo segundo mês consecutivo. As informações são da Agência Brasil.

A decisão ocorre porque as condições de geração de energia seguem favoráveis no país. Com o aumento das chuvas nas regiões das principais hidrelétricas, os reservatórios estão equilibrados e não há necessidade de acionar mais termelétricas, que têm custo elevado, segundo a Aneel.

Sistema voltou à bandeira verde em outubro

A bandeira verde havia retornado em outubro, após cinco meses seguidos de bandeira amarela. Nesse período, os consumidores pagavam R$ 1,885 extras a cada 100 kWh consumidos.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel em 2015 para refletir os custos variáveis da geração de energia. As cores indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a eletricidade usada em casas, comércios e indústrias.

Como funcionam as bandeiras tarifárias

A definição das cores parte da previsão de variação do custo da energia em cada mês. Na bandeira verde, não há acréscimo na conta. Já nas bandeiras amarela e vermelha, há cobrança extra a cada 100 kWh consumidos.

Os valores são: bandeira amarela cobra R$ 1,88 extras; bandeira vermelha Patamar 1 adiciona R$ 4,46; e bandeira vermelha Patamar 2 acrescenta R$ 7,87 na tarifa.

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