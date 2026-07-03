Conta de luz fica 10% mais cara em São Paulo a partir deste sábado

A conta de luz de aproximadamente 8,9 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios do estado de São Paulo ficará mais cara a partir deste sábado (4). O reajuste tarifário anual da Enel foi aprovado na terça-feira (30) pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e prevê aumento médio de 10,18% no valor da tarifa. As informações são da Agência Brasil.

O aumento médio para consumidores de baixa tensão, que inclui residências, será de 8,97%. Já para os clientes de alta tensão, como indústrias e grandes comércios, o reajuste será de 15%.

Custos de transmissão elevam tarifas

Segundo a Aneel, os principais fatores que contribuíram para o reajuste tarifário são os custos com transmissão de energia e os encargos do setor elétrico. Esses componentes pesaram na composição final do valor que será cobrado dos consumidores paulistas atendidos pela distribuidora.