A demanda por bens industriais no País encolheu no ano de 2019, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador de Consumo Aparente de Bens Industriais – que mede a produção industrial doméstica subtraídas as exportações e acrescidas das importações – recuou 0,2% em relação ao ano anterior.

publicidade

Na passagem de novembro para dezembro, houve recuo de 4,9% na demanda por bens industriais. O resultado do quarto trimestre de 2019 foi de retração de 1,6% em relação ao terceiro trimestre.

Na comparação com dezembro de 2018, o indicador teve queda de 1,6% em dezembro de 2019. No quarto trimestre de 2019 ante o quarto trimestre de 2018, o consumo de bens industriais aumentou 1,6%.

Na passagem de novembro para dezembro do ano passado, a demanda por bens industriais nacionais caiu 4,0%, enquanto o consumo de bens industriais importados diminuiu 6,2%.

No fechamento do ano de 2019, o consumo de bens industriais nacionais recuou 1,0%, mas a demanda por bens importados aumentou 3,4%.