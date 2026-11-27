Quem tem contas de luz atrasadas pode aproveitar campanhas de renegociação com descontos que chegam a 100% nos encargos e parcelamento em até 36 vezes. As condições especiais foram lançadas pelas principais distribuidoras do país para quem recebe o décimo terceiro salário, cuja primeira parcela deve ser paga até segunda-feira (30). As informações são da Agência Brasil.

Mais de 40 distribuidoras participam das ações, com ofertas que variam conforme a região, o tempo de atraso e o perfil do consumidor. O objetivo é evitar a negativação do nome e o corte de energia.

Grupo Energisa oferece parcelamento em 36 vezes

A campanha Negocia Energisa vai até 31 de dezembro e oferece descontos de até 98% e parcelamento em até 36 vezes sem juros. A condição vale para clientes com pelo menos uma fatura vencida em estados como Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Tocantins, Sergipe e Paraíba. A negociação pode ser feita pelo site da Agência Virtual ou pelo aplicativo Energisa On.

O Grupo Equatorial, que atua em Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul, permite parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito com isenção total dos encargos. Outra opção é dividir em 36 vezes, com desconto de 30% nos encargos, para dívidas com mais de um ano. É necessário ter ao menos uma fatura vencida há mais de 180 dias, prazo que cai para 90 dias para beneficiários da Tarifa Social.

Enel e Neoenergia têm condições diferenciadas

A Enel Brasil lançou na quinta-feira (26) uma campanha válida até 31 de dezembro para clientes de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará com contas vencidas há mais de 60 dias. O parcelamento pode ser feito em até 12 vezes, com entrada de 30% do valor devido. Há também a opção de dividir em sete vezes, com entrada de apenas 10%, negociável pelo site, aplicativos ou lojas de atendimento.

As distribuidoras da Neoenergia, presentes no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, oferecem descontos de até 100% nos encargos para dívidas com mais de um ano. O pagamento pode ser à vista ou parcelado em até 24 vezes, com condições disponíveis no Portal de Negociação de cada distribuidora.

O Grupo EDP, que atende Espírito Santo e São Paulo, mantém até 30 de dezembro o Feirão de Negociação: Se Livra nos 30. A empresa oferece isenção de juros e correções, com parcelamento sem entrada em até 21 vezes no cartão de crédito. Beneficiários da Tarifa Social podem parcelar em até 60 vezes. O Grupo CPFL, com quatro distribuidoras em São Paulo, mantém a campanha CPFL Vale Bônus, que premia a renegociação de dívidas pelo site ou nas lojas.