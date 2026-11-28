Os consumidores brasileiros não terão cobrança adicional na conta de luz em dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (28) a continuidade da bandeira tarifária verde, situação que se repete pelo terceiro mês seguido. As informações são da Gazeta do Povo.

O cenário favorável resulta da recuperação dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, impulsionada pela chegada das chuvas. Com mais água disponível, diminui a necessidade de usar usinas termelétricas, que geram energia com custo mais elevado.

Preocupação com fenômeno climático

A decisão acontece enquanto o governo federal monitora os efeitos do El Niño, que deve alcançar sua fase mais intensa entre o final de 2026 e o começo de 2027. O fenômeno pode provocar chuvas fortes, enchentes e deslizamentos nas regiões Sul e em áreas do Sudeste. Já o Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem sofrer com seca, temperaturas elevadas e queimadas.

Para enfrentar os impactos do fenômeno climático classificado como “muito forte”, o governo preparou um pacote preventivo de R$ 1,33 bilhão. A iniciativa envolve mais de 24 ministérios e inclui a compra de 310 mil toneladas de arroz e 180 mil toneladas de milho, além da distribuição de 350 mil cestas básicas. Outros R$ 337 milhões serão destinados à prevenção e combate a incêndios florestais.

Como funciona o sistema de bandeiras

Criado em 2015, o mecanismo de bandeiras tarifárias sinaliza o custo da produção de energia e determina se haverá cobrança complementar dos consumidores. O sistema possui três categorias: amarela, com acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos; vermelha patamar 1, com R$ 4,46; e vermelha patamar 2, com R$ 7,87.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o El Niño deve começar a enfraquecer no início do ano e encerrar entre abril e junho. Nesse período, a probabilidade de as águas do Pacífico Equatorial retornarem à neutralidade chega a 61%. O órgão alerta que mesmo após a normalização das temperaturas oceânicas, alterações na circulação atmosférica podem persistir por semanas ou meses.

A Aneel informou que a bandeira tarifária poderá ser reavaliada nos próximos meses, dependendo das condições de geração e dos custos de produção de eletricidade. Eventuais mudanças provocadas pelo fenômeno climático nas chuvas e nos níveis dos reservatórios serão determinantes para futuras decisões.