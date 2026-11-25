Decisões do Supremo Tribunal Federal e novas normas federais alteraram as condições do crédito consignado em 2026, ampliando prazos de pagamento e criando mecanismos de segurança na contratação. Beneficiários do INSS, servidores públicos federais e trabalhadores da iniciativa privada foram impactados, cada um com regras específicas. As informações são da Gazeta do Povo.

Em agosto, o STF reconheceu por unanimidade a competência do INSS para fixar teto de juros nessa modalidade de crédito, após consulta ao Conselho Nacional de Previdência Social. A decisão não estabeleceu nova taxa, mas manteve o poder do instituto para definir limites nas operações destinadas a aposentados, pensionistas e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada.

Prazo de pagamento sobe para nove anos no INSS

Beneficiários do INSS agora podem parcelar empréstimos consignados em até 108 meses, equivalente a nove anos. O limite anterior era de 96 parcelas. Já os servidores públicos federais do Poder Executivo ganharam prazo ainda maior: 120 meses, ou dez anos, conforme o Decreto nº 12.957/2026, em vigor desde maio. A ampliação não se aplica automaticamente a servidores estaduais, municipais ou de outros Poderes, que seguem regras próprias.

Para evitar fraudes e contratações indevidas, o INSS passou a exigir identificação e autorização do beneficiário com mecanismos de segurança como biometria. A contratação por telefone ou procuração foi proibida. Após cada operação, o benefício fica bloqueado para novos empréstimos, exigindo procedimento de desbloqueio. As instituições financeiras devem enviar ao INSS documentos da operação, incluindo contrato, identificação e autorização para descontos.

FGTS vira garantia para trabalhadores CLT

Desde junho, trabalhadores com carteira assinada podem usar parte do saldo do FGTS e da multa rescisória como garantia no Crédito do Trabalhador, modalidade com desconto direto na folha de pagamento. As regras permitem oferecer até 10% do saldo do FGTS ou até 100% da multa rescisória em caso de demissão, respeitadas as condições legais. A contratação pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital ou diretamente nos bancos habilitados.

Especialistas recomendam comparar as condições oferecidas pelos bancos antes de contratar, observando o Custo Efetivo Total, que reúne juros, tarifas, seguros e outros encargos. Parcelas menores podem parecer vantajosas, mas prazos mais longos aumentam o valor total pago ao final do contrato. Por isso, é fundamental avaliar o custo da dívida e o impacto dos descontos no orçamento antes de assumir o compromisso financeiro.