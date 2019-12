O conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) recomendou a qualificação de quatro projetos no programa, entre eles a 17ª rodada de licitações de blocos exploratórios sob regime de concessão.

Em resolução publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 6, o conselho submete ao presidente Jair Bolsonaro também a inclusão no PPI da Usina Hidrelétrica de Formoso, no Rio São Francisco, para “fins de apoio ao licenciamento ambiental e de outras medidas necessárias à sua viabilização”.

Também foi recomendada a inclusão dos leilões de energia A-4 e A-5 e do projeto Poço Transparente em reservatório de baixa permeabilidade de Petróleo e Gás Natural. A resolução é assinada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A intenção de incluir os projetos no PPI já havia sido anunciada pelo governo em novembro.