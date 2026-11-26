O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (26) o relatório preliminar do Orçamento de 2027, que prevê o cancelamento de R$ 2,09 bilhões em despesas não obrigatórias do governo federal. O dinheiro será redirecionado para bancar emendas parlamentares. O relator-geral, senador Eduardo Braga (MDB-AM), prometeu devolver recursos a áreas como saúde, educação e assistência social durante a tramitação da proposta. As informações são da Agência Brasil.

O corte representa menos de 1% das despesas discricionárias do Executivo e pode atingir ministérios como Saúde e Infraestrutura, além de obras do PAC. Apenas o Fundo Nacional de Saúde concentra R$ 658,3 milhões dos cancelamentos, quase um terço do total. Braga ressaltou que os valores ainda podem mudar após a análise de emendas e ajustes enviados pelo governo.

Parlamentares demonstraram preocupação com o impacto dos cortes em universidades, institutos federais e programas sociais. O relator se comprometeu a preservar iniciativas como o Farmácia Popular e a ampliar dotações de áreas prioritárias, caso haja espaço no Orçamento. O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) votou a favor após garantir a recomposição de R$ 123 milhões para universidades e institutos federais já na próxima semana.

Emendas somam até R$ 57,5 bilhões

O Orçamento de 2027 reserva até R$ 57,5 bilhões para emendas parlamentares. Desse montante, R$ 44,8 bilhões são de execução obrigatória e se dividem em R$ 28,5 bilhões para emendas individuais e R$ 16,3 bilhões para emendas de bancadas estaduais. Outros R$ 12,7 bilhões podem ir para emendas de comissão, mas o atendimento depende do cancelamento de outras despesas, já que o governo não reservou valor específico para essa modalidade.

O relatório preliminar estima as despesas primárias da União em cerca de R$ 3,4 trilhões. Desse total, 91,7% correspondem a despesas obrigatórias e apenas 8,3% a despesas discricionárias, que incluem investimentos e custeio da máquina pública.

Votação final depende da LDO

Com a aprovação do relatório preliminar, os relatores das 16 áreas temáticas do Orçamento poderão analisar as emendas apresentadas. Após a votação dos pareceres setoriais, Braga consolidará as propostas no relatório-geral, que será submetido à Comissão Mista de Orçamento e, depois, ao plenário do Congresso.

A expectativa é que o relatório final seja votado na comissão na semana de 14 de dezembro e apreciado pelo Congresso até 23 de dezembro, quando se encerram os trabalhos legislativos. A votação do Orçamento também depende da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, enviada em abril ao Congresso e que ainda não foi votada.