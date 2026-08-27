Congresso antecipa análise da medida provisória sobre taxa das blusinhas

O Congresso Nacional antecipou para esta sexta-feira (28) a instalação da comissão mista que vai analisar a medida provisória sobre a chamada “taxa das blusinhas”. A proposta zerou o imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50. A previsão anterior era de que o colegiado começasse os trabalhos somente em 1º de setembro. As informações são da Gazeta do Povo.

A mudança ocorreu um dia depois de uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Na Câmara, Motta indicou o deputado Reginaldo Lopes para presidir a comissão. O presidente escolhido deverá indicar um senador como relator da proposta.

O cronograma apresentado por Reginaldo Lopes prevê votação do parecer na próxima terça-feira (1º) e análise da matéria nos plenários da Câmara e do Senado já no dia seguinte. O governo tem pressa porque a medida provisória editada em maio perde a validade no dia 8 de setembro.

Medida provisória pode perder validade em setembro

Se a medida não for aprovada pelo Congresso até 8 de setembro, a cobrança de 20% de imposto de importação sobre compras de até US$ 50 voltará a valer no dia seguinte. Esta é uma das propostas consideradas prioritárias para a campanha à reeleição de Lula.

A proposta é alvo de críticas de parlamentares e de setores do comércio varejista. Entidades contrárias à medida, como a Confederação Nacional do Comércio e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, já haviam procurado Alcolumbre antes do recesso parlamentar para pedir que a discussão não avançasse durante o período eleitoral.

Indústria alerta sobre risco de perda de empregos

A Confederação Nacional da Indústria reafirmou o alerta de que o fim da “taxa das blusinhas” pode colocar em risco mais de 100 mil empregos no Brasil. Segundo a entidade, o país pode perder cerca de R$ 21 bilhões em produção, por tornar o produto importado mais barato do que o produzido nacionalmente.