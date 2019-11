O Brasil está no caminho certo com a ajuda de um Congresso que abraçou a pauta de reformas como a da Previdência e com redução de juros, afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, em discurso no Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), no Rio. “Estamos no caminho certo, tenho cada vez mais convicção de que vai dar tudo certo”, disse a um plateia de empresários no Rio.

Ao fazer uma retrospectiva do primeiro ano à frente da pasta, Guedes destacou que a aprovação da reforma da Previdência derrubou a primeira torre de descontrole de gastos no País.

Outro ponto importante, destacou, foi a redução das despesas com juros, na casa dos R$ 100 bilhões. “O juro já caiu para 5% (ao ano) e vai continuar caindo mais pra frente”, disse. “O juro real está descendo, vai continuar descendo, não sabemos onde vai parar”, complementou.

A terceira fonte de gastos públicos a ser atacada é o salário do funcionalismo, disse, destacando a reforma administrativa como o próximo capítulo da agenda de reformas.

O ministro considera que a reforma administrativa está andando também, que não se pode deixar “contaminar pelo barulho” e que a disputa entre poderes é normal em uma democracia.

‘Dinâmica virtuosa’

Guedes afirmou ainda que o conjunto de medidas que o governo está tomando – aliado a outras como o choque de energia barata e desburocratização – deve criar condições para que seja deflagrada uma dinâmica virtuosa, disparando o gatilho para o investimento de longo prazo no País.

“Começamos a libertar a economia brasileira desses monopólios estatais. Quando você começa a fazer isso vem interesse de fora e dos próprios empresários brasileiros”, afirmou o ministro.