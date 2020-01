O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do Setor Eletroeletrônico cresceu 0,7 ponto em janeiro, comparado ao índice de dezembro: está em 64 pontos atualmente, ante 63,3 pontos do último mês de 2019.

A melhora está concentrada no setor eletrônico, que avançou de 58,5 pontos em dezembro para 63,5 em janeiro. A alta contrasta com o índice do setor elétrico, que foi a 64,5 em janeiro, uma queda de 3,8 pontos em relação a dezembro.

Segundo Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), a baixa do setor elétrico está baseada na demora da retomada dos investimentos em infraestrutura.

O ICEI varia de 0 a 100 pontos, sendo que pontuações acima de 50 indicam confiança do empresário. O índice é compilado pela Abinee a partir de dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI).