O índice de confiança do consumidor da Alemanha caiu de 9,7 em dezembro para 9,6 na pesquisa de janeiro, segundo projeção divulgada nesta sexta-feira pelo instituto alemão GFK.

continua depois da publicidade

O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do índice a 9,8, e sugere que a confiança do consumidor na maior economia europeia irá se deteriorar em janeiro.

O GfK utiliza dados do mês atual para projetar a confiança do mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.