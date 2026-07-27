Confiança do consumidor cai pelo terceiro mês seguido no Brasil

A confiança dos brasileiros na economia caiu pelo terceiro mês consecutivo em julho, segundo o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV IBRE divulgado nesta segunda-feira (27). O indicador recuou 0,4 ponto e chegou a 88,3 pontos, o menor nível desde março deste ano. O principal motivo é a preocupação das famílias com o próprio orçamento, pressionado por dívidas, inadimplência e juros elevados, atualmente em 14,25% ao ano.

O resultado mostra que os consumidores estão mais inseguros para gastar e enxergam a situação financeira com mais preocupação. Os consumidores de menor renda foram os que mais contribuíram para a queda do indicador. As informações são da Gazeta do Povo.

Anna Carolina Gouveia, economista do FGV IBRE, explicou que a confiança recuou influenciada pela piora da percepção sobre o momento presente, principalmente em relação ao orçamento financeiro das famílias. Segundo ela, o pessimismo em relação ao futuro começou a influenciar a avaliação atual dos consumidores, especialmente sobre sua situação financeira.

Avaliação do momento atual piora

O levantamento mostra que a avaliação sobre o momento atual piorou, enquanto as expectativas para os próximos meses tiveram uma pequena melhora. O Índice de Situação Atual caiu 2,6 pontos, chegando a 84,4 pontos. Já o Índice de Expectativas subiu 1,1 ponto e alcançou 91,5 pontos.

Entre os indicadores que medem a situação atual, a percepção sobre as finanças da família teve a maior queda, recuando 3,5 pontos e atingindo 75,5 pontos. A avaliação da economia local também piorou e caiu para 93,7 pontos.

Cautela dos consumidores continua

Nas expectativas para o futuro, apenas a intenção de comprar bens duráveis, como eletrodomésticos e móveis, apresentou melhora. Por outro lado, as perspectivas para a situação financeira das famílias e para a economia local voltaram a recuar, indicando que a cautela dos consumidores continua.

Para a economista, o alto nível de endividamento, a inadimplência e os juros elevados continuam sendo os principais fatores que pesam no bolso das famílias e influenciam a percepção sobre a economia. O resultado de julho reforça que o pessimismo deixou de afetar apenas as expectativas e passou a influenciar também a avaliação sobre a situação financeira vivida no presente.