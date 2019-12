Os comerciantes brasileiros ficaram mais otimistas em dezembro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) aumentou 1,6% em relação a novembro, o quarto avanço consecutivo, alcançando 125,1 pontos. Em relação a dezembro de 2018, houve crescimento de 8,4% no indicador de confiança.

No mês de dezembro deste ano, 55,8% dos empresários avaliaram positivamente as condições atuais, ante uma fatia de 51,4% do empresariado registrada no mês anterior.

O componente Condições Atuais do Empresário do Comércio teve elevação de 4,6% em dezembro ante novembro, para 100,6 pontos, maior nível desde abril. O avanço é consequência dos recentes aumentos no volume de vendas do comércio varejista ampliado, segundo a CNC.

O componente Expectativas do Empresário do Comércio subiu 0,8% em dezembro ante novembro, para 163,1 pontos, enquanto as Intenções de Investimentos cresceram 0,7%, para 109,0 pontos.

Pouco mais da metade dos entrevistados, uma fatia de 50,4% do empresariado, demonstrou intenção de aumentar os investimentos, o que não ocorria desde janeiro de 2015, apontou a CNC.

“Impulsionados pelas datas comemorativas no fim do ano, 76,9% dos empresários afirmaram ter pretensão de aumentar o quadro de funcionários – aumento mensal de 0,6%. Com isso, a intenção de contratação alcançou 133,3 pontos, o melhor resultado desde dezembro de 2013”, ressaltou a entidade, em nota.